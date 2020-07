Stiri pe aceeasi tema

- Strategia anti-pandemie nu funcționeaza pentru ca la nivelul Guvernului exista o lipsa de direcție in privința combaterii pandemiei, a declarat, miercuri, liderul USR, Dan Barna.„Strategia anti-pandemie nu funcționeaza. Numarul cazurilor de Covid-19 crește de la o zi la alta. Unul cate unul,…

- Liderul interimar al PSD sustine ca industria turismului a fost "prima afectata de criza economica". "PNL – groparul firmelor romanești! Sa spui ca industria Turismului merita sa moara pentru ca nu reprezinta mare lucru in PIB este o dovada clara de iresponsabilitate economica. Și de PROSTIE!…

- Ministrul de Interne, Pavel Voicu, solicita Consiliului Superior al Magistraturii sa se expuna asupra examinarii de catre instanța de judecata a dosarului intentat pentru trafic de droguri lui Oleg Prutean, alias Borman. Voicu susține ca judecatorii Denis Guzun și Veaceslav Cernolev ar fi partinitori…

- Florin Citu a declarat ca luni va anunta data exacta si ora la care platforma imbunatatita si securizata a programului IMM Invest va fi din nou live, iar anuntul a venit pe pagina sa de Facebook, insotit de noi acuze la adresa PSD. "Site-ul IMM INVEST a fost refacut. Exista un RISC.…

- Situatia este tot mai tensionata in suburbiile Parisului pe fondul masurilor de carantina. Sute de protestatari s-au rafuit cu politia pe care o acuza de discriminare fata de minoritati. Violentele vin dupa ce un tanar de 30 de ani a fost ranit de o masina a fortelor de ordine, anunța MEDIAFAX.Au…

- China a ascuns informatii vitale despre epidemia provocata de coronavirus, acuza John Sawers, fost sef al serviciului britanic de informatii externe MI6, citat de Reuters. El a declarat miercuri ca Beijingul trebuie sa raspunda pentru secretizarea primelor informatii.

- Damascul a condamnat joi raportul publicat cu o zi inainte de Organizatia Internationala pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) cu privire la folosirea de catre armata siriana a unor arme chimice in localitatea Al-Lataminah, in nordul tarii, in 2017, potrivit agentiei oficiale siriene de presa…