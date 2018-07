Președintele USR Dan Barna a declarat marți ca a avut un "schimb de mesaje" cu fosta șefa a DNA, Laura Codruța Kovesi, pe care a invitat-o in partid, iar aceasta i-a raspuns ca vor putea sta de vorba cand se va intoarce din concediu. Barna a precizat ca, daca partidul decide sa o susțina, in cazul in care aceasta decide sa renunțe la cariera de procuror și sa se inscrie in USR, poate fi un candidat la prezidențiale.