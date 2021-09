Stiri pe aceeasi tema

- Președintele USR, Dan Barna, a explicat ca, in acest moment, miniștrii USR-PLUS nu demisioneaza din Guvern pentru ca așteapta sa vada ceea ce se va intampla in Parlament. Daca nu va trece moțiunea de cenzura, atunci miniștrii USR vor demisiona in bloc, insa daca aceasta va trece, USR-PLUS ramane…

- Copresedintele USR PLUS Dan Barna a declarat ca in sedinta coalitiei de vineri seara formatiunea pe care o reprezinta intentioneaza sa incerce "calea eleganta" si va cere demisia de onoare a premierului Florin Citu, mentionand ca, daca acest lucru nu se va intampla, are pregatita motiunea de cenzura…

- Ședința de guvern, reprogramata pentru miercuri, ora 19.00, a fost inchisa la puțin dupa ora 21, fara a fi adoptat niciun act. „S-a deschis ședința, a existat cvorum, s-a inchis ședința”, a explicat, laconic, Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, pentru Digi24. Ședința a fost suspendata in urma scandalului…

- Dan Barna este primul lider al USR PLUS care a reacționat miercuri seara, la doar cateva minute dupa anunțul premierului Florin Cițu, privind remanierea ministrului Justiției, Stelian Ion. ”Florin Cițu a aratat in aceasta seara ca nu poate conduce nimic. Cu atat mai puțin un Guvern. Abuzul de putere,…

- "Miniștrii USR-PLUS nu mai au ce cauta într-un guvern unde nu sunt respectați", susține copreședintele formațiunii, Dacian Cioloș, în contextul scandalului de la ședința Executivului, unde Florin Cîțu a introdus pe ordinea de zi suplimentara programului „Anghel Saligny”,…

- Deputatul USR Iulian Bulai a declarat marți, la Antena 3, ca premierul Florin Cițu este la randul sau evaluat in coaliție și poate fi schimbat din funcție daca nu inceteaza cu amenințarile de remaniere la adresa miniștrilor Cristian Ghinea, Catalin Drula și Stelian Ion. Bulai a spus ca premierul…

- Demiterea directorului de la CFR Calatori nu este deocamdata luata in calcul de ministrul Transporturilor, Catalin Drula, care a anunțat ca judeca activitatea celor din subordine dupa profesionalism si eficienta, iar evaluarea se face la rece. „Principiile pe care functionez si echipa mea functioneaza…

- Florin Cițu este de parere ca Parlamentul și Ministerul Justiției trebuie sa rezolve blocajul privind desființarea Secției Speciale. Premierul a spus și ca declarațiile lui Stelian Ion, privind posibilitatea ruperii coaliției din cauza nerezolvarii promisiunilor privind Justiția, sunt politicianiste.„In…