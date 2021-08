Barna a cerut binecuvântare pentru vaccinare Parintele patriarh are o viziune deschisa și moderna referitoare la toate acele fake-newsuri pe care le vedem legat de cip-uri in vaccin și alte inepții, spune Dan Barna, dupa intalnirea pe care a avut-o cu PF Daniel. „M-am bucurat foarte mult sa vad ca parintele patriarh are o viziune deschisa și moderna referitoare la toate acele fake-newsuri pe care le vedem legat de cip-uri in vaccin și alte inepții. Este unul dintre cei care susține informarea și educarea oamenilor cu informații corecte dinspre medicii de familie. Am discutat despre varianta sau perspectiva unui nou ghid, unui nou instrument… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

