Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit sursei citate, oficialul de la Varșovia vine maine la București și va avea, la ora 16.00, o intalnire cu președintele Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni.Cei doi sefi de stat vor avea convorbiri tete-a-tete si oficiale, la finalul carora vor sustine declaratii de presa comune. Intalnirea are…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis ca in ultimele 24 de ore, in județul Suceava au fost raportate 22 de cazuri noi de coronavirus. Numarul acestora a crescut ușor fața de cel raportat ieri, cand in județ au fost 14 noi imbolnaviri cu virusul Sars-Cov-2. Județul Suceava continua sa aiba cea mai…

- național al acestui partid. In cursul zilei de sambata, la București s-a desfașurat Congresul Extraordinar al Partidului Mișcarea Populara, in urma caruia președinte al acestei formațiuni politice a fost ales Eugen Tomac.In cadrul alegerilor, Marian Andronache a fost ales vicepreședinte la nivel ...

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 11.967 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS ndash; CoV ndash; 2 COVID ndash; 19 , cu 6.784 mai putin decat in ziua anterioara. 868 de cazuri noi in judetul Constanta. 1.402 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienti reinfectati, testati…

- Rata de infectare la nivel național a ajuns la 20,69 la mie, in creștere fața de joi, cand fusese 19,88 potrivit datelor transmise vineri de autoritați. In Capitala indicatorul se apropie de 38 la mia de locuitori, in vreme ce in Cluj și Timiș se apropie de 30 la mie. Cele mai mici valori le intalnim…

- Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, Gabriela Firea anunta, miercuri ca proiectul pe care l a implementat in Bucuresti, cand era primar, privind decontarea fertilizarii in vitro FIV , va fi extins la nivel national, in acest sens avand o discutie cu ministrul Sanatatii, Alexandru…

- „Chiar in acest moment, OUG despre care s-a spus aseara ca a fost adoptata a plecat spre Monitorul Oficial. Ea nu a fost publicata pana astazi. A fost aprobata aseara in ședința de guvern, cu observațiile de la Ministerul Justiției, sub rezerva integrarii in ordonanta”, a anunțat Anca Alexandrescu,…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, miercuri, in sedinta de Guvern, ca, din datele existente si din discutiile cu specialisti in sanatate publica, el crede ca Romania se apropie de o „stabilizare a cresterii" numarului de cazuri de COVID-19, „incat saptamana viitoare sa putem sa incepem…