- Un barman italian reușește sa pacaleasca restricțiile impuse localurilor. Barbatul iși inchide barul la miezul nopții, așa cum prevad regulile, și il redeschide dupa 15 minute, intrucat nu sunt prevazute ore de deschidere in setul de masuri.

- Ziarul Unirea Mai mult de 40.000 de romani și-au deschis afaceri in perioada pandemiei. Care au fost cele mai populare domenii Aproximativ 40.000 de noi firme au intrat pe piața in perioada martie-august 2020, in plina pandemie de coronavirus, arata datele de la Registrul Comerțului, conform Hotnews.…

- PSD Dambovita acuza, intr-un comunicat de presa, remis duminica, faptul ca un candidat la functia de primar al municipiului Targoviste ar fi dat bani unor alegatori pentru a-l vota, iar Politia informeaza ca s-a autosesizat si a deschis un dosar penal. ""Noaptea ca hotii" s-a potrivit…

- Presedintele Asociatiei Chinologice Romane, Cristian Stefanescu, sustine ca cea de-a XV-a editie a celei mai mari expozitii chinologice din Romania, Dracula Dog Show, care a debutat, vineri, la Targu Mures, este afectata de restrictiile de circulatie impuse de pandemia de COVID-19 si ca numarul de…

- Dupa doi ani in care au cautat intens o locație pentru a deschide o pista de karting de tip indoor, Robert și Matei, doi campioni in motorsport, s-au lovit de contextul nefast creat de raspandirea virusului SARS-CoV-2, chiar la inceputul drumlui lor...

- Politistii au deschis un dosar penal. Florin Mototolea, zis Emi Pian, de 39 de ani, a murit noaptea trecuta, in urma unui conflict. Scandalul a avut loc in sectorul 6 din Bucuresti. In acest caz, politistii au deschis un dosar penal. Cercetarile au fost preluate de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti…

- Restrictiile aplicate in contextul pandemiei au generat pierderi de 320 de miliarde de dolari (272 de miliarde euro) pentru turismul mondial in perioada ianuarie-mai 2020, anunta Organizatia Mondiala a Turismului (OMT), conform cotidianului Le Figaro, potrivit MEDIAFAX.In intervalul ianuarie-mai…