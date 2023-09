ȘEDINȚA CLM… Aleșii locali barladeni reuniți in sedința ordinara a CLM, au aprobat un proiect de hotarare proiect care vizeaza montarea a 25 de stații de incarcare pentru mașini electrice. In ședința CLM Barlad de vineri, 29 septembrie, consilierii locali barladeni au dat unda verde unui proiect de hotarare cu privire la aprobarea Studiului de […] Articolul Barladul va avea 25 de stații de incarcare pentru mașini electrice! apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .