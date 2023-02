Stiri pe aceeasi tema

- VERNISAJ…Muzeul „Vasile Parvan” din Barlad va gazdui in perioada 18 februarie – 18 martie o expozitie personala de arta naiva a artistului „Badita” Ioan Maric. Vernisajul expozitiei va avea loc sambata, 18 februarie, ora 12:30, pe care o prezinta profesor Dionisie Gradu si profesor Neculai Botezatu.…

- VESTI BUNE… Varianta Ocolitoare a Barladului se numara printre cele trei Variante Ocolitoare din Romania, care vor fi finalizate in acest an! Cu toate ca sunt vitale pentru a scoate traficul greu din orase, CNAIR recunoaste ca totusi executia noilor variante ocolitoare se face destul de lent. Asa ca…

- DEBUT… Sambata 28 ianuarie, Muzeul „Vasile Parvan” Barlad și Consiliul Județean Vaslui au deosebita placere de a va invita la lansarea volumului de debut HAIDUCUL DIN CETATE, semnat de tanara scriitoare Alexandra Drestaru. Deși foarte tanara, de curand a implinit varsta de 18 ani reușește sa scrie un…

- POFTITI LA FILM … Muzeul „Vasile Parvan” Barlad va invita la vizionarea unui nou film din cadrul proiectului KineDok powered by One World Romania, editia a 8-a. Duminica, 22 ianuarie 2023, va invitam sa vizionati, in cadrul programului European KineDok powered by One World Romania, filmul croat „Once…

- Doliu in lumea actorilor din Iasi. Marele si indragitul actor Teo Corban a decedat la varsta de 65 de ani. Apropiatii si fanii au publicat deja pana la aceasta ora zeci de mesaje de condoleante. Va aducem aminte ca Teo Corban a fost un actor de film, radio, teatru, televiziune si voce desavarsit. „S-a…

- INEDIT ȘI ADEVARAT… Muzeul „Vasile Parvan” Barlad va invita la vizionarea unui nou film din cadrul proiectului KineDok powered by One World Romania, ediția a 8 -a. Duminica, 8 ianuarie 2023, sunteți așteptați sa vizionați, in cadrul programului european KineDok powered by One World Romania, difuzarea…

- CONCERT…Muzeul „Vasile Parvan” Barlad organizeaza vineri, 16 decembrie a.c., ora 18:00, o activitate cu si despre copii, alaturi de Cercul de Teatru de la Clubul Copiilor „Spiru Haret” si Scoala Gimnaziala „Manolache Costache Epureanu”. Acestia s-au pregatit sa surprinda publicul cu momente pline de…

- NOUTATE…Muzeul „Vasile Parvan” Barlad va invita la vizionarea unui nou film din cadrul proiectului KineDok powered by One World Romania, editia a 8-a. Duminica, 11 decembrie a.c., va invitam sa vizionati, in cadrul programului european KineDok powered by One World Romania, filmul romanesc „CASA CU PAPUSI”,…