Bârlãdeanul Ovidiu Neagu, convocat în premierã la nationala de rugby Rugby TALENTAT… Ambitii mari pentru cel mai promitator pusti de la RC Barlad. Convocat in premiera la echipa nationala de seniori a Romaniei, Ovidiu Neagu (19 ani) spera ca evolutiile sale sa-l readuca la echipa nationala, unul dintre obiectivele sale fiind participarea la Cupa Mondiala. Ovidiu Neagu (19 ani, mijlocas la deschidere) nu este la Articolul Barladeanul Ovidiu Neagu, convocat in premiera la nationala de rugby apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

