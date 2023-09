PRIMA ZI DE SCOALA… O delegatie de elevi si profesori de la Scoala Gimnaziala „Vasile Parvan”, a participat la deschiderea noului an scolar 2023 – 2024, la Scoala Mereni, raionul Anenii Noi, din Republica Moldova. Si anul acesta, elevii barladeni au fost alaturi de prietenii lor de peste Prut, in prima zi de scoala. Parteneriatul […] Articolul Barlad – Mereni: Granita este iluzie, prietenia este o realitate magica! apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .