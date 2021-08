Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane, dintre care doi politisti, au fost ranite in urma unui accident produs, sambata, in Barlad, intre o masina de politie aflata in misiune si un autoturism, informeaza Agerpres . Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Vaslui, Marius Stanciu, cele trei victime prezinta multiple traumatisme…

- O autospeciala de poliție a fost implicata, vineri, intr-un accident in Capitala. Doua persoane, aflate pe bancheta din spate, au fost ranite. "In jurul orei 15:10, Brigada Rutiera a fost sesizata prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier pe Bd. George Coșbuc. Conducatorul…

- Un barbat de 44 de ani din judetul Vaslui a lovit intentionat cu masina doi agenti de politie care au vrut sa-l opreasca in trafic, ranindu-i. Barbatul a fost imediat identificat si prins de alte echipaje de politie, informeaza news.ro.

- Soferul unei autoutilitare a ajuns in Compartimentul de Primiri Urgente de la Spitalul Municipal Pascani. Acesta a intrat in coeziune cu un alt autoturism. La fata locului au ajuns angajatii ISU, Ambulanta si Politie, scrie newspascani.