Barilul de petrolul ar putea ajunge la 100 de dolari!

Stiri pe aceeasi tema

- Pretul petrolului o ia razna din cauza amenințarilor presedintelui american ca se va retrage din acordul nuclear cu Iranul. Barilul de petrol a depasit 70 de dolari la bursele din Asia, pentru prima oara in aproape patru ani. A crescut pretul si la petrolul de marca Brent.

- Cotatia petrolului West Texas Intermediate (WTI), de referinta în SUA, a depasit luni pragul de 70 de dolari/baril, acesta fiind cel mai ridicat nivel din noiembrie 2014 pâna astazi.Totodata, cotatia contractelor futures cu titei Brent, un alt indicator de referinta pentru…

- Cotatia petrolului West Texas Intermediate (WTI), de referinta in SUA, a depasit luni pragul de 70 de dolari/baril, cel mai ridicat nivel din noiembrie 2014, aceasta evolutie fiind determinata de criza economica din Venezuela si temerile privind posibila retragere a SUA din acordul atomic cu Iranul.…

- Pretul aluminiului a atins luni, la Londra, cel mai ridicat nivel din ultimii sase ani si jumatate, continuand cresterea record inregistrata saptamana trecuta, investitorii analizand posibilitatea ca grupul United Rusal sa reduca productia dupa excluderea sa de pe pietele occidentale, in urma sanctiunilor…

- Pretul petrolului a inceput sa urce miercuri, atingand cotatii care n-au mai fost consemnate de peste doua saptamani, ca reactie la anuntul presedintelui american Donald Trump catre Rusia prin care avertiza ca SUA va ataca Siria. In doar cateva ore, pretul titeiului listat pe bursa de…

- „ENERGOCOM" a caștigat licitația și a semnat cu compania „Centrala electrica Moldoveneasca" din Ucraina noile contracte de furnizare a energiei electrice catre Republica Moldova, valabile pentru perioada 01 aprilie 2018 – 31 martie 2019.

- Romanii au ajuns la vanzari pe platforma Amazon de cel putin 50 de milioane de dolari, vanzatorii din top 10 realizand anul trecut vanzari de peste 25 de milioane de dolari, transmite Mediafax . „Platforma Amazon in momentul de fata este cel mai simplu mod de a porni o afacere in domeniul comertului…

- In aceasta lucrare, intitulata "Becoming", "vorbesc despre radacinile mele, povestesc cum o fetita din cartierul South Sud al orasului Chicago si-a gasit calea si destula forta pentru a-i atrage si pe altii de partea sa", a explicat Michelle Obama, citata in comunicat. "A scrie "Becoming"…