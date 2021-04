Stiri pe aceeasi tema

- Intreprinderile Mici si Mijlocii (IMM) din Romania se afla la coada clasamentului in Uniunea Europeana (UE) in privinta digitalizarii, insa, per total, sunt mai prudente si mai doritoare sa faca acest pas decat cele din state cu o digitalizare mai avansata, arata datele analizei de specialitate "Barierele…

- "Cartea de identitate electronica nu este obligatorie. Cu toate acestea, pentru a putea calatori în Uniunea Europeana, cetațenii României care opteaza în continuare pentru o carte de identitate simpla vor fi obligați sa prezinte și pașaportul alaturi de aceasta.", a declarat…

- Presedintele Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei (ADR), Octavian Oprea, a afirmat astazi ca nu va fi obligatorie cartea de identitate electronica, insa fara acest document cetatenii nu vor mai putea calatori in strainatate, a afirmat joi presedintele Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei (ADR),…

- Cartea de identitate electronica nu este obligatorie. Ce avantaje ofera Specimen CI. Foto: captura video. Cartea de identitate electronica nu este obligatorie, dar cetațenii nu mai pot calatori în strainatate fara ea - afirma președintele Autoritații pentru Digitalizarea României,…

- Platforma digitala Ghiseul.ro a inregistrat, luni, utilizatorul cu numarul un milion, o persoana fizica din Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti care si-a achitat impozitele, informeaza Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei (ADR), intr-un comunicat de presa transmis AGERPRES. "La zece…

- Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei (ADR), in calitate de partener, impreuna cu Ministerul Sanatatii, lider de parteneriat si beneficiar, implementeaza proiectul "Sistem Informatic pentru registrele de sanatate - RegIntermed", ce vizeaza digitalizarea registrelor de sanatate si interconectarea…

- Romania considera Republica Moldova o prioritate absoluta de politica externa, iar singura cale catre prosperitate si dezvoltare pentru tara vecina este continuarea parcursului european si implementarea completa a reformelor la care s-a angajat prin Acordul de Asociere, a declarat ieri, la Chisinau,…

- Octavian Oprea, președintele interimar de la Autoritatea pentru Digitalizare, este investigat de Inspectorii de Integritate ai ANI pentru legaturi cu fostul sau loc de munca, respectiv IBM Romania, potrivit unor surse bine documentate, relateaza Gandul.ro. Intr-un interviu recent, actualul…