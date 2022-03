Stiri pe aceeasi tema

- Noi imagini impresionante care surprind curajul ucrainenilor vin miercuri din orașul Enerhodar. Zeci de localnici au ieșit in strada și au blocat drumul pentru a opri inaintarea tancurilor rusești. Imaginile au fost publicate miercuri de publicația NEXTA. Neinarmaț și cu steagul Ucrainei fluturand in…

- Imagini infioratoare cu un nor dens de fum dupa atacul cu rachete ale rușilor au fost postate pe rețelele de socializare. O racheta a țintit turnul de televiziune și o a doua a lovit in zona acestuia, potrivit filmuletelor postate.Video of the shelling of the TV tower. #Russians are hitting the communications…

- Dupa sase zile de razboi, patriarhul Kirill, cel care pastoreste si peste majoritatea ortodocsilor din Ucraina, nu a iesit cu nici un mesaj clar de condamnare a invaziei ruse. Mai mult, in predicile sau rugaciunile sale din aceste zile, seful Bisericii Ortodoxe Ruse pare ca incurajeaza actiunea militara…

- Ministerul rus al Apararii susține ca armata rusa a câștigat supremația aeriana asupra întregii Ucraine și a preluat controlul asupra teritoriului din jurul centralei nucleare Zaporojie. Anunțul a fost facut în aceasta dimineața. Armata rusa a dat luni, 28 februarie, asigurari…

- „Toti civilii din oras pot parasi capitala ucraineana liber, pe drumul Kiev-Vasilkiv", la sud-vest de capitala, a declarat la televiziune purtatorul de cuvant al Ministerului Apararii rus, Igor Konasenkov, care a revendicat si "suprematia aeriana" in toata Ucraina, in a cincea zi de la declansarea invaziei…

- Ministerul rus al Apararii susține ca armata rusa a caștigat supremația aeriana asupra intregii Ucraine și a preluat controlul asupra teritoriului din jurul centralei nucleare Zaporojie. Anunțul a fost facut in aceasta dimineața. Armata rusa a dat luni asigurari ca civilii pot parasi liber Kievul, capitala…

- Sirenele au sunat constant in Kiev, in noaptea de vineri spre sambata, iar lupte au avut loc in mai multe puncte ale capitalei. Intr-un mesaj transmis populației dimineața, președintele Volodimir Zelenski a anunțat ca ucrainenii au rezistat ofensivei și ca nu vor depune armele. Aproape 20.000 de oameni…

- Federatia Rusa ataca Ucraina pe mai multe fronturi, dupa prima zi a invaziei bilantul fiind unul tragic cu morti si raniti. Se duc lupte grele intre rusi si fortele ucrainene, dupa ce Putin si-a trimis armata sa atace din trei directii. Au fost atacate cu rachete mai multe orase importante printre care…