Stiri pe aceeasi tema

- Mulți se intreaba cum de au ajuns Edward Sanda și Cleopatra Stratan sa aiba o relație, mai ales in condițiile in care cei doi erau doar niște prieteni foarte buni inainte de a ajunge aici. Ei bine, iata ca artistul a lamurit anumite curiozitați, in direct.

- In aceste momente, blondina si Bodi s-au impacat, insa Bianca este un pic sceptica in ceea ce priveste fidelitatea fostului ei sot. Dupa ce rusoaica a declarat ca Alex Bodi a chemat preotul acasa, semn ca și-o dorea de soție, acum afaceristul ii da replica rusoaicei. Citeste si: Bianca Dragusanu,…

- Alexandra Dulgheru, 31 de ani, 886 WTA, a vorbit despre viața sa personala și despre cat de dificil e sa aiba o relație cat timp activeaza in tenisul profesionist. „N-am cum sa fiu «double», am mers pe single. Este greu sa ai o relatie, dar nu e imposibil. E lux sa ai o relatie normala, daca am fi fost…

- ”Acest lucru este deja dezgustator! Nu mi-a dat pace de patru luni, spunea ca ma iubește și nu poate trai fara mine și ca impacarea lui cu Bianca era necesara pentru a rezolva unele dintre problemele sale, pe care ea le-ar putea rezolva singura. Apoi, dupa rezolvarea acestor probleme a venit din…

- S.C. SMART S.A. SUCURSALA DE MENTENANTA CONSTANTA angajeaza inginer cu pregatirea lucrului la Serviciul Productie. Conditii angajare: experienta minima in domeniul energetic electric; studii superioare electroenergetice, electrotehnice ; cunostinte utilizare calculator, programe calcul devize. Relatii…

- Centrele de Relații cu Clienții CEZ Vanzare nu vor avea program de lucru cu publicul in zilele de 01 iunie 2020 și 08 iunie 2020, reluandu-și activitatea in data de 02 iunie 2020, respectiv 09 iunie 2020. Legislația in vigoare in domeniul muncii reglementeaza ziua de 01 iunie 2020, Ziua Internaționala…

- De doua saptamani, președintele Trump ia un medicament anti-malarie pentru a se proteja de COVID-19. Experții atrag atenția insa ca eficiența acestui tratament impotriva noului coronavirus nu este confirmata clinic, iar efectele secundare pot fi foarte grave, chiar mortale.