- In ultimii ani afacerile online par a fi alegerea ideala pentru foarte mulți dintre noi. Sa incepi o afacere in mediul online implica mult efort, cercetarea atenta a pieței și creativitate. Deoarece piața in care vei activa este foarte competitiva este recomandat sa te informezi cat mai mult inainte…

- Numarul cazurilor de COVID inregistrate pe teritoriul Romaniei a ajuns ieri, 16 august, la 1.087.509. In jurul orei 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe. Cel mai recent bilanț arata 286 de noi imbolnaviri cu…

- Romania a ajuns la 1.085.412 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, iar trendul ascendent se menține. Marți a fost depașit pragul de 300 de cazuri noi. La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe.…

- MAE a anunțat simbata ca ministrul Bogdan Aurescu a avut sambata, 31 iulie 2021, o convorbire telefonica cu ministrul afacerilor externe al Statului Israel, Yair Lapid, la inițiativa parții israeliene. In cadrul discutiei au fost abordate aspecte privind incidentul violent produs la 29 iulie in zona…

- Se spune ca este mereu cate ceva de facut pe langa casa, iar amenajarea unei gradini poate fi un proiect de lunga durata. Daca și ție iți place sa meșterești in curte, dar nu știi cu ce sa incepi, afla din acest articol cateva sfaturi utile care sa iți ușureze munca. Cum se amenajeaza o gradina și ce…

- PodcasturiTulpina Delta și Delta plus bantuie și in țara noastra? Ce spun specialiștii Autoritațile anunța ca nu exista cazuri de tulpina Delta in Republica Moldova. Asta dupa ce au trimis laboratorului de referința din Germania probe prelevate de la persoane bolnave. Anterior, in cadrul…

- In total 99,2% dintre americanii care murit din cauza covid-19 in iunie 2021 nu erau vaccinati, potrivit imunologului Anthony Fauci, seful Grupului de lucru anticovid infiintat de Donald Trump si apoi al grupului de lucru al lui Joe Biden. ”Nu ne mai putem complace (...). Milioane de americani…

- Renault a anunțat planurile pentru segmentul vehiculelor electrice și vrea ca în 2030 acestea sa reprezinte 90% din vânzarile sale la nivel european. Compania va crea un pol tehnologic în Franța, unde se vor putea produce 400.000 de mașini electrice pe an și va investi și în…