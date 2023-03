Stiri pe aceeasi tema

- Elevii claselor a VIII-a au susținut, luni, 20 martie 2022, simularea probei la Limba și literatura romana, organizata cu subiecte unice la nivel național, o etapa in pregatirea adevaratului examen. Subiectele au fost „foarte ușoare”, spune un profesor din Olt.

- Au fost publicate subiectele și baremele pentru proba scrisa la Limba și literatura romana din cadrul simularii Evaluarii Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a 2022-2023. Subiectele și baremele sunt disponibile aici: http://subiecte.edu.ro/2023/simulare/simulare_en_VIII/

- VIDEO Simulare Evaluarea Naționala 2023: Subiectele, explicate de Claudia Niculescu, profesoara de Limba romana din Alba Iulia Elevii de clasa a VIII-a au susținut luni, 20 martie, proba scrisa la Limba și literatura romana din cadrul simularii Evaluarii Naționale 2023. Profesoara Claudia Niculescu…

- Elevii de clasa a VIII-a incep luni simularea examului de Evaluare Naționala cu proba la Limba și literatura Romana. Elevii de clasa a VIII-a sustin, luni, proba scrisa la Limba si literatura romana din cadrul simularii Evaluarii nationale, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Marti,…

- Simularea la Evaluare Naționala 2023, astazi, 20 martie, proba de limba romana. 4.270 absolvenți ai clasei a VIII-a vor susține simularea Evaluarii Naționale in județul Dambovița Examenul se va desfașura in 115 centre de examen, accesul candidaților fiind permis in intervalul 8:00 – 8:30, iar probele…

- ​​Simularea la Evaluare Naționala 2023 incepe luni cu proba de limba romana și continua marți cu proba de matematica, rezultatele urmand a fi afișate pe 29 martie. Pentru rezolvarea subiectelor la romana primite la simulare, elevii au la dispoziție doua ore. Elevii de clasa a VIII-a s-au putut pregati…

- Potrivit unui comunicat al ISJ Dambovița, simularea examenului de Evaluare Naționala pentru absolvenții clasei a Vlll-a (EN VIII 2023) se va desfașura in perioada 20 – 29 martie 2023. In Dambovița sunt inscriși pentru susținerea examenului 4270 de elevi de la toate școlile gimnaziale din județ. Calendarul…

- Simulare Evaluarea Naționala, județul Timiș: Subiectele și baremul de evaluare la limba și literatura romana. Luni, 30 ianuarie, a avut loc prima proba in cadrul simularii județene a Evaluarii Naționale pentru elevii clasei a VIII-a in anul școlar 2022/2023, organizata de catre Inspectoratul Școlar…