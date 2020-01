Stiri pe aceeasi tema

- Antoine Griezmann a vorbit, într-un interviu pentru UEFA, despre ce l-a determinat sa o paraseasca pe Atletico Madrid. Noul jucator al Barcelonei a precizat ca a ales echipa de pe Camp Nou pentru a învața un nou stil de joc, nu pentru a câștiga Liga Campionilor sau mai multe titluri.…

- Barcelona - Real Madrid este unul dintre cele mai așteptate meciuri ale anului. Miercuri, 18 decembrie, de la ora 21:00, cele doua formații se vor intalni in primul "El Clasico" al sezonului pe Camp Nou, anunța MEDIAFAX.In conferința de presa susținuta inaintea partidei, tehnicianul gruparii…

- Ernesto Valverde este antrenorul catalanilor din vara anului 2017, iar de atunci echipa pregatita de el a disputat 141 de meciuri. In noua dintre acestea, Barcelona a avut o posesie sub 50 la suta. Valeverde este antrenorul sub conducerea caruia Barca are cea mai slaba posesie dupa mandatul lui Guardiola.…

- Antrenorul echipei spaniole de fotbal FC Barcelona, Ernesto Valverde, a declarat ca Leo Messi a fost incredibil in meciul cu Borussia Dortmund, in care a marcat un gol si a dat doua pase decisive, miercuri seara, pe Camp Nou, in Liga Campionilor. ''Avem un pasator extraordinar.…

- ​Dupa un meci tur în care s-a luptat în multe momente de la egal la egal cu Barcelona, Slavia Praga se va duela cu formația catalana pe Camp Nou. "Știm ce trebuie sa facem si speram sa câstigam", a precizat Nicolae Stanciu. În meciul tur, Slavia a avut multe…

- Argentinianului Marcelo Gallardo, 43 de ani, a cucerit zece trofee in cinci ani la River Plate și ii poate lua locul lui Valverde pe banca Barcelonei. Startul neașteptat de fragil al campioanei Spaniei, cu trei infrangeri (ultima, 1-3 pe terenul lui Levante) și un egal in șase deplasari in LaLiga, apararea…

- Comitetul pentru competitii al Federatiei spaniole de fotbal (RFEF) a decis miercuri ca primul El Clasico al sezonului, intre marile rivale FC Barcelona si Real Madrid, programat initial pe 26 octombrie, in cadrul etapei a 10-a din Primera Division, sa se dispute in ziua de 18 decembrie, pe stadionul…

- Vedeta argentiniana a echipei FC Barcelona, Lionel Messi (32 ani), a primit, miercuri, pentru a sasea oara in cariera sa, trofeul ''Gheata de Aur'', atribuit celui mai prolific marcator din campionatele europene, scrie AFP. Capitanul catalanilor a reusit in sezonul trecut sa marcheze…