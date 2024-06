Stiri pe aceeasi tema

- Barcelona, ​​o destinatie de vacanta spaniola de top , a anuntat ca va interzice inchirierea de apartamente catre turisti pana in 2028, o masura neasteptat de drastica, prin care autoritatile incearca sa limiteze cresterea costurilor locuintelor si sa faca orasul locuibil pentru locuitorii sai, scr

- Barcelona vrea sa puna capat inchirierii apartamentelor turistice pana in 2029 pentru a facilita accesul la locuinte pentru rezidenti, a anuntat vineri primarul acestui oras din nord-estul Spaniei, care gazduieste anual milioane de turisti, potrivit AFP. „Parlamentul catalan ne autorizeaza” sa nu mai…

- Weekendul acesta, Formula 1 revine pe Antena 1 cu Marele Premiu de la Barcelona. Antrenamentele Marelui Premiu al Spaniei se vad live exclusiv pe AntenaPLAY, calificarile sunt ȋn direct la Antena 3 CNN si pe AntenaPLAY, iar cursa de duminica este in dire

- Xavi Hernandez nu va mai fi antrenorul echipei FC Barcelona in sezonul viitor, a anuntat vineri clubul catalan, care nu a obtinut niciun trofeu in stagiunea 2023-24, in care va incheia pe locul 2 campionatul de fotbal al Spaniei, informeaza AFP. „Presedintele lui FC Barcelona, Joan Laporta, i-a spus…

- Real Madrid si-a asigurat, sambata, al 36-lea sau titlu de campioana a Spaniei la fotbal dupa infrangerea marii sale rivale FC Barcelona la Girona (2-4) in derby-ul catalan din etapa a 34-a a La Liga, informeaza AFP, citat de Agerpres.

- Real Madrid - Barcelona, El Clasico incheiat cu victoria madrilenilor, 3-2, a avut oaspeți de gala in lojele de pe „Santiago Bernabeu”. Cum Mastersul din capitala Spaniei va incepe chiar zilele acestea, starurile din tenis și-au facut apariția la duelul-vedeta din La Liga. ...

- Zinedine Zidane (51 de ani) este liber de contract din vara anului 2021, atunci cind a parasit-o pe Real Madrid. De altfel, echipa din capitala Spaniei este singura pe care francezul a antrenat-o in cariera sa. Liverpool, Barcelona și Bayern Munchen sint cluburi uriașe ale Europei, care ramin fara antrenor…

- Echipa FC Barcelona a invins la limita pe teren propriu, cu scorul de 1-0, formatia Las Palmas, sambata seara, intr-un meci din etapa a 30-a a campionatului de fotbal al Spaniei. Catalanii s-au impus prin golul marcat in repriza secunda de brazilianul Raphinha, care a fructificat un assist perfect…