Barcelona trebuie să facă rost urgent de 130 de milioane de euro. Ce riscă gruparea blaugrana FC Barcelona trebuie sa acopere o „gaura” de 130 de milioane de euro pentru a evita noi sancțiuni la transferuri. Din cauza problemelor financiare cu care se confrunta, Barcelona trece din nou printr-o situație delicata. Așa cum a pațit și vara trecuta, nu poate inregistra jucatori pentru sezonul viitor. In stagiunea 2022 - 2023, clubul a fost nevoit sa diminueze cu aproape 50 la suta bugetul de salarii, de la 655 de milioane la 272 de milioane de euro. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol: GSP.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Gerard Pique, fostul jucator al echipei FC Barcelona, se afla in vizorul justitiei spaniole pentru rolul sau in relocarea Supercupei Spaniei in Arabia Saudita. Justitia spaniola a anuntat joi ca il ancheteaza pe fostul fundas al clubului FC Barcelona, ​​Gerard Pique, pentru rolul jucat de acesta in…

- Ii merge bine lui Gerard Pique dupa divorțul de vedeta pop Shakira. Fostul fotbalist de la FC Barcelona și Mancester United, acum in varsta de 37 de ani, are un startup de minifotbal și tocmai a obținut o finanțare de 60 de milioane de euro.

- Pau Cubarsi (17 ani), stoperul Barcelonei, va semna peste 9 luni, cand va deveni major, un alt angajament cu echipa lui Xavi. Potrivit AS, deja internaționalul spaniol va primi un salariu de 4 milioane de euro anual (de 50 de ori cat cel actual!) care va crește la 12 milioane net pana in sezonul 2028-2029.…

- Barcelona se afla in negocieri avansate pentru a prelungi acordul cu Nike. Gigantul producator american de echipament sportiv ofera 120 de milioane de euro pentru fiecare an din urmatorul deceniu, pe langa o prima de 100 de milioane la semnarea contractului. Puma a pierdut licitația pentru sponsorizarea…

- Sergiu Nicolae este pilot in curse de anduranța de 24 de ore și conduce o mașina de 700.000 de euro. Pasiunea pentru automobilism este una dintre cele mai costisitoare, iar cel mai bine cotat pilot roman din cursele de anduranța, Sergiu Nicolae, simte din plin acest lucru. El concureaza pe o mașina…

- SA „Moldovagaz” informeaza consumatorii finali despre expirarea termenului-limita de achitare a facturii de plata, emise pentru luna februarie 2024, și anume in data de 15 martie 2024 pentru consumatori noncasnici, iar in data de 20 martie 2024 pentru cei casnici.

- Joan Laporta (61 de ani), președintele FC Barcelona, susține ca a refuzat o oferta de 200 de milioane de euro pentru Lamine Yamal, tanarul de 16 ani care impresioneaza la prima echipa blaugrana. Ce ascensiune a avut Lamine Yamal! Extrema dreapta promovata de Barcelona din academie in acest sezon impresioneaza…

- Barcelona are pe masa o oferta de 100 de milioane de euro de la Puma, firma germana de echipament sportiv. Barcelona are de ales intre doi sponsori de echipament incepand cu sezonul viitor, Nike și Puma. Americanii sunt deja sponsorii echipei catalane, insa Joan Laporta e tentat sa ii aleaga pe nemți,…