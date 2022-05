Stiri pe aceeasi tema

- FC Barcelona s-a impus cu mari emoții in deplasarea de la Levante, scor 3-2, intr-un meci in care gazdele au beneficiat de 3 lovituri de la 11 metri. Dupa egalul din Europa League cu Frankfurt, Barcelona parea ca va avea o misiune ușoara pe terenul celor de la Levande, echipa aflata pe penultimul loc…

- Ferran Torres (22 de ani), cel mai scump transfer al iernii in fotbalul mondial, i-a propus lui Xavi sa il aduca pe ucraineanul Oleksandr Zinchenko (25 de ani) la Barcelona. Barcelona a renascut sub bacheta lui Xavi, iar unul dintre artizanii rezultatelor pozitive este mijlocașul Ferran Torres, adus…

- FC Barcelona a pulverizat pe Real Madrid, in derbiul campionatului spaniol: echipa catalana a profitat de absența lui Karim Benzema și s-a impus cu 4-0 pe terenul rivalei, duminica, in etapa a 29-a din LaLiga.

- FC Barcelona a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 2-1 (0-1), pe Elche, in etapa a XXVII-a a campionatului spaniol LaLiga, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Echipa incropita in vacanța de iarna de FC Barcelona are rezultate din ce in ce mai bune. Trupa lui Xavi Hernandez s-a impus cu 4-1 pe terenul celor de la Valencia, duminica, in etapa a 25-a din LaLiga.

- FC Barcelona vrea sa continue campania de transferuri importante și la vara. Catalanii au pus ochii pe Nabil Fekir (28 de ani), mijlocașul celor de la Betis. Dupa ce au reușit sa-i aduca in aceasta iarna pe Ferran Torres, Adama Traore și Aubameyang, catalanii se gandesc deja la perioada de transferuri…

- Cu mai multe absențe în lot printre care Karim Benzema, Vinicius sau Casemiro, Real Madrid a reușit sa se impuna greu, scor 1-0, acasa, în fața Granadei, într-un meci ce a contat pentru etapa a XXIII-a din LaLiga. Ascensio a marcat unicul gol al partidei de pe Santiago Bernabeu…