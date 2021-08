Barcelona - Real Sociedad, primul meci din era „Post Messi” pentru catalani » Echipe probabile+cote

Stiri pe aceeasi tema

- FCSB și Gaz Metan Mediaș se intalnesc duminica, de la ora 22:00, in etapa cu numarul 4 din Liga 1. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Telekom Sport 1, Digi Sport 1 și Look Sport+. Programul și rezultatele etapei cu numarul 4 din Liga 1 FCSB - Gaz Metan, liveTEXT…

- Academica Clinceni și FCU Craiova se intalnesc sambata, de la ora 18:30, in etapa cu numarul 4 din Liga 1. Partida poate fi umarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Telekom Sport 1, Digi Sport 1 și Look Sport+. Programul și rezultatele etapei cu numarul 4 din Liga 1 Academica Clinceni…

- FC Voluntari și FCU Craiova se intalnesc sambata de la 19:15 in etapa a 3-a a Ligii 1. Partida poate fi urmarita in direct la TV pe direct pe Digi Sport 1, Look Sport și Telekom Sport și LIVETEXT pe GSP. ...

- Spartak Trnava - Sepsi OSK, meciul tur din runda a doua preliminara a UEFA Conference League, se joaca joi, de la ora 20:00. Partida va putea fi urmarita livetext pe GSP.ro și va fi televizata de Digi Sport și Look Sport. In turul 3, Sepsi OSK ar intalni caștigatoarea duelului Sutjeska (Muntenegru)…

- Universitatea Craiova incepe sezonul european cu deplasarea din Albania. Formația antrenata de Marinos Ouzounidis va intalni echipa FK Laci, joi, de la ora 20:00. Partida va putea fi urmarita livetext pe GSP.ro și va fi televizata de Digi Sport și Look Sport. Returul va avea loc saptamana viitoare.…

- Dunarea Calarași (L2, locul 4 in play-off) joaca acasa cu FC Voluntari (L1, locul 7 in play-out), de la 18:00, in turul barajului de menținere/promovare in Liga 1. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 1, Look Sport+ și Telekom Sport 1. ...

- CS Mioveni (L2, locul 3 in play-off) joaca acasa cu Hermannstadt (L1, locul 8 in play-out), de la 15:30, in turul barajului de menținere/promovare in Liga 1. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 1, Look Sport+ și Telekom Sport 1. ...

- Chindia Targoviște și Viitorul se intalnesc astazi, de la ora 20:30, in barajul pentru un loc in Conference League. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Look+, Digi Sport și TV Telekom Sport. Barajul dintre Chindia, locul 7, și Viitorul, locul 8, se decide intr-o…