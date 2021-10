Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei de fotbal Real Madrid, Carlo Ancelotti, a declarat sambata ca uneori ii este "frica" inainte de meciuri, un sentiment pe care l-a descris ca "pozitiv", in ajunul primului El Clasico, pe terenul lui FC Barcelona, in etapa a 10-a din La Liga, transmite AFP, potrivit Agerpres. "Exista…

- Cu 4 zile inaintea derby-ului cu Real Madrid, FC Barcelona a prezentat mozaicul care va fi afișat in momentul inceperii meciului. Catalanii și-au facut un obicei in a avea o astfel de coregrafie la meciurile cu marea rivala, iar dupa ce in ultimul sezon nu s-au putut bucura de aportul fanilor la „El…

- Deși a fost condusa de Valencia pe Camp Nou înca din minutul 5, Barcelona a revenit și s-a impus cu 3-1 în etapa a IX-a din LaLiga. Ansu Fati, unul dintre jucatorii catalani de baza, l-a întrecut în urma meciului pe Lionel Messi la capitolul golurilor marcate pentru formația…

- Dupa 17 sezoane in care l-a avut pe starul argentinian in lot, formatia de pe „Camp Nou“ a fost nevoita sa abordeze aceasta noua editie din La Liga fara jucatorul ei cel mai mare din istorie.

- Rivali timp de 16 ani in La Liga, la meciurile dintre FC Barcelona și Real Madrid, Leo Messi și Sergio Ramos au ajuns coechipieri in Ligue 1, noteaza gsp.ro. Ramos și Messi s-au contrat in multe momente de-a lungul confruntarilor din El Clasico, fiind greu de desparțit dupa unele intrari la…

- Lionel Messi nu mai semneaza cu Barcelona! Deși parea ca este doar o chestiune de timp pana cand argentinianul semneaza noul contract, clubul catalan a anunțat ca Lionel Messi nu va mai continua pe Camp Nou. „Ultima ora | Leo Messi nu va continua la FC Barcelona” a fost anunțul facut de gruparea catalana.…

- Barcelona a fost salvata de injectia de capital facuta de La Liga in cluburile din prima divizie. Si a batut palma cu starul ei argentinian pentru un nou contract, care il va tine pe Leo pe „Camp Nou“, cel putin pana in 2023.

