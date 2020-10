Barcelona – Real Madrid 1-3. „Galacticii” câștigă episodul 245 din El Clasico Real Madrid a invins-o pe marea rivala Barcelona, in deplasare, scor 3-1, in etapa a șaptea din La Liga. Real Madrid a deschis scorul inca din minutul 5. Benzema i-a pasat lui Valverde, care a inscris cu un șut superb la vinclu. Barcelona a replicat dupa doar trei minute. Jordi Alba i-a pasat ideal lui Ansu Fati, aflat chiar in fața porții, care a punctat pentru 1-1. In minutul 24 Messi l-a incercat pe Courtois, cu un șut din careu, dar portarul madrilenilor a respins. „Galacticii” au obținut o lovitura de pedeapsa in minutul 60. Lenlglet l-a tras de tricou in careu pe Sergio Ramos iar arbitrul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

