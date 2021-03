Stiri pe aceeasi tema

- PSG - Barcelona - manșa retur din „optimile” Ligii Campionilor - se joaca miercuri, de la ora 22:00. Meciul poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Look Sport+, Telekom Sport 1 și Digi Sport 1. In tur, PSG a invins-o cu 4-1 pe Barcelona, in Catalonia. ...

- Barcelona și PSG se infrunta azi, de la ora 22:00, in „optimile” Ligii Campionilor. Confruntarea poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Look Sport+, Telekom Sport 1 și Digi Sport 1. Ultima data cand cele doua echipe s-au intalnit: 8 martie 2017, in aceeași faza a competiției.…

- RB Leipzig și Liverpool se infrunta azi, de la ora 22:00, in „optimile” Ligii Campionilor. Confruntarea poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Look Sport, Telekom Sport 2 și Digi Sport 2. Este prima confruntare oficiala dintre Leipzig și Liverpool. Liverpool sta rau in…

- CSM București joaca azi, de la 17:00, cu Metz, in Franța, in grupele Ligii Campionilor la handbal feminin și are nevoie de o victorie pentru a fi sigura de locul 2. Meciul Metz - CSM București va fi liveSCORE pe GSP.RO și in direct pe Digi Sport 1, TV Telekom Sport 1 și Look Sport liveSCORE de la 17:00…

- Ferencvaros - CSM București, duel din grupele Ligii Campionilor la handbal feminin, se joaca astazi, de la ora 17:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Sport+. CSM București are parte de un inceput de an in forța, cu patru meciuri tari in Liga Campionilor. Echipa…

- Athletic Bilbao și Barcelona se infrunta astazi, de la ora 22:00, in La Liga. Meciul conteaza pentru o restanța din etapa #2, poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Digi Sport 3, Telekom Sport 3 și Look Sport 2. Barcelona este intr-o revenire de forma in campionat, cu 3…

- Barcelona și Kiel se intalnesc astazi, de la ora 21:30, in finala Ligii Campionilor la handbal masculin. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Telekom Sport 1, Digi Sport 1 și Look Sport+. Sezonul 2019/2020 al Ligii Campionilor se incheie astazi, cu cele doua…

- Barcelona primește in aceste momente vizita Valenciei pentru un meci din etapa cu numarul 14 a campionatului spaniol. Meciul a inceput la ora 17:15 și poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Digi Sport 1, Telekom Sport și Look Sport +. ...