Stiri pe aceeasi tema

- Real Madrid a invins-o pe Barcelona, scor 2-1, in derby-ul rundei #10 din La Liga. Ronald Koeman, antrenorul catalanilor, a oferit primele reacții dupa a 4-a infrangere consecutiva a formației sale impotriva marii rivale. Koeman s-a declarat dezamagit de rezultatul final, considerand ca echipa sa merita…

- Mircea Lucescu (76 de ani), antrenorul celor de la Dinamo Kiev, a prefațat meciul cu Barcelona din Liga Campionilor. Barcelona - Dinamo Kiev, din grupa E a Ligii Campionilor, este programat miercuri, de la ora 19:45, liveTEXT pe GSP.ro Mircea Lucescu este optimist inaintea deplasarii pe Camp Nou. E…

- Ronald Koeman, 58 de ani, antrenorul Barcelonei se aștepta sa fie demis dupa eșecul de la Lisabona din Liga, 0-3 cu Benfica, dar directorul sportiv Jordy Cruyf l-a convins pe președinte sa-i mai dea o ultima șansa. Meciul cu Atletico trebuia sa fie ultimul al lui Ronald Koeman pe banca Barcelonei. Presa…

- ​Reîntors în Olanda pe durata pauzei internaționale (meciurile naționalelor), Ronald Koeman confirmase prezența pentru urmatoarea ediție a emisiunii HLF8. Între timp, Joan Laporta, președintele Barcelonei, i-a interzis antrenorului orice apariție publica în presa batava.”Totul…

- Barcelona traverseaza o perioada foarte grea: echipa nu mai sperie pe nimeni în campionat, în timp ce în Liga Campionilor are doua înfrângeri clare din tot atâtea partide. Joan Laporta a vorbit sâmbata despre soarta antrenorului Ronald Koeman, cel pe care presa…

- Esecul cu Benfica Lisabona (0-3), inregistrat miercuri in Liga Campionilor, pune si mai multa presiune pe antrenorul Barcelonei, Ronald Koeman, dar mijlocasul olandez Frenkie de Jong sustine ca demiterea compatriotului sau nu va rezolva problemele clubului catalan, transmite Reuters, citat de agerpres.…

- Eliminat joi in meciul impotriva lui Cadiz (0-0), antrenorul echipei FC Barcelona, Ronald Koeman, a fost suspendat pentru doua meciuri, scrie L'Equipe, potrivit Agerpres. Trimis in tribune in timpul suplimentar de joc si foarte critic fata de arbitraj, Koeman nu va putea sta pe banca la meciurile…

- Barcelona - Bayern se joaca azi, de la 22:00, și reprezinta capul de afiș din prima etapa a grupelor UEFA Champions League. E pentru prima data cand cele doua formații se intalnesc de la victoria istorica a nemților, scor 8-2, din 2020. Intr-o grupa din care mai fac parte Benfica și Dinamo Kiev, Barcelona…