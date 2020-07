Stiri pe aceeasi tema

- Federatia de fotbal de la Sofia (BFU) a amanat sambata startul noii editii a campionatului national, dupa ce Bulgaria a inregistrat cel mai mare numar de cazuri de infectare cu Covid-19 pe parcursul unei saptamani, informeaza Reuters. Comisia medicala a BFU a supus vineri spre aprobarea conducerii federatiei…

- Autoritatile din Bulgaria au decis sa reintroduca masurile de restrictie in contextul cresterii alarmante a cazurilor de COVID-19, dupa ce zilele trecute numarul de cazuri confirmate s-a apropiat de pragul critic de 200.

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca numarul mare de cazuri de infectare cu noul coronavirus se datoreaza nerespectarii regulilor de protectie sanitara impuse de autoritati. "Astazi am inregistrat cel mai mare numar de persoane diagnosticate cu COVID-19 - 555 de cetateni romani care in urma diagnosticarii…

- Kazahstanul va reintroduce de la 5 iulie masuri de carantina, sub o forma mai putin severa, pentru combaterea epidemiei de COVID-19, care inregistreaza o crestere a numarului de cazuri in fosta republica sovietica central-asiatica, transmite Reuters.Potrivit unui comunicat al guvernului, se…

- Creșterea alarmanta de cazuri de coronavirus in Romania aduce și primele restricții. Mai exact, se pare ca redeschiderea restaurantelor, masura de relaxare ce urma sa fie adoptata la 1 iunie, nu va mai fi posibila.

- Apple inchide din nou unele magazine in SUA, din cauza cresterii numarului de cazuri de COVID-19 Apple a anuntat vineri ca va inchide din nou unele magazine din Florida, Arizona, Carolina de Sud si Carolina de Nord, din cauza cresterii numarului cazurilor de Covid-19 in tara, transmite Reuters. Măsurile…

- Activitatile de vacanta organizate de Centrul Cultural Vrancea in cadrul proiectului cultural "Satul de vacanta", planificate in aceasta vara la Muzeul Satului din Petresti, au fost amanate "din cauza cresterii ingrijoratoare a numarului de persoane depistate cu noul coronavirus in Vrancea", a informat,…

- Guvernul Romaniei a aprobat prelungirea termenului de depunere a cererilor de plata pentru fermieri , pana la 15 iunie 2020, in contextul masurilor speciale care au fost luate pentru prevenirea raspandirii cazurilor de COVID-19. Anunțul a fost facut joi de ministrul Agriculturii Adrian Oros , care…