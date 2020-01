Barcelona interzice mașinile înmatriculate înainte de anul 2000: amenzi între 100 și 150 ... Barcelona se alatura listei de orașe care decid eliminarea din trafic a mașinilor vechi care polueaza mult. Conform unei legi locale intrate in vigoare la inceputul acestui an, toate mașinile pe benzina inmatriculate inainte de anul 2000 și toate mașinile diesel inmatriculate inainte de 2006 sunt interzise pe strazile orașului intre orele 7 și 20 in timpul saptamanii. Pentru a putea controla aceasta interdicție,... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

Sursa articol si foto: automarket.ro

