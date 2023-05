Stiri pe aceeasi tema

- A aparut prima reactie a lui Xavi dupa ce a facut-o pe Barcelona campioana in La Liga. Gruparea de pe Camp Nou a castigat al 27-lea titlu din istoria clubului chiar pe terenul rivalei Espanyol. A castigat cu 4-2 si nu mai poate fi ajunsa de Real Madrid sau Atletico Madrid. Barcelona nu a avut […] The…

- Barcelona joaca azi pe terenul rivalei locale, Espanyol, de la ora 22:00. Partida din etapa a 34 din La Liga va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe OrangeSport, PrimaSport și DigiSport. Barcelona are 82 de puncte, dupa 33 de meciuri. Real Madrid are 71 de puncte, cu 34 de partide jucate. Daca formația…

- In urma victoriei lui Real Sociedad de marți seara, 2-0 cu Real Madrid, Barcelona este la o victorie distanța de a cuceri matematic titlul in La Liga! Dupa 3 sezoane in care și-a urmarit rivalele din Capitala ridicand trofeul, Barcelona este la un pas de a redeveni campioana a Spaniei. Marți seara,…

- Barcelona il readuce pe Thiago Alcantara pe Camp Nou. Mașina de pase a lui Liverpool mai are contract pana-n 2024, insa „cormoranii” nu-i pun bețe-n roate. Inglodata in datorii, Barcelona este obligata sa caute soluții cat mai ieftine pe piața transferurilor. Iar pentru la vara, potrivit cotidianului…

- Xavi a avut prima reactie dupa Barcelona – Real Madrid, scor 2-1, din etapa a 26-a din La Liga. Catalanii au facut un pas urias in lupta pentru titlu dupa ce si-au invins, in prelungiri, marea rivala. Franck Kessie a declansat nebunia pe Camp Nou, cu golul marcat in minutul 92. Din 2017, de la […] The…

- Athletic Bilbao – Barcelona 0-1! Catalanii lui Xavi continua cursa spre titlu, in La Liga. In Serie A, Juventus a obținut o victorie spectaculoasa in fața Sampdoriei, la finalul unui meci cu 6 goluri. In Premier League, Arsenal a facut instrucție cu Fulham, in timp ce Manchester United s-a incurcat…

- Joan Laporta (60 de ani), președintele celor de la FC Barcelona, spune ca gruparea pe care o conduce este nevinovata, dupa ce zilele trecute formația de pe Camp Nou a fost pusa oficial sub acuzare de justiția spaniola pentru corupție in cazul „Negreira”. Oficialul liderului la zi din La Liga ii indeamna…

- FC Barcelona isi mentine avansul de opt puncte fata de Real Madrid in campionatul Spaniei. Gruparea catalana a invins, in meciul de pe teren propriu, cu scorul de 2-0, pe Cadiz. Partida dintre cele doua formatii a facut parte din cadrul etapei a 22-a din La Liga.