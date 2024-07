Barcelona devine tot mai scumpă Barcelona va majora taxa turistica pentru pasagerii navelor de croaziera care viziteaza orasul pentru mai putin de 12 ore, a spus primarul intr-un interviu publicat duminica, transmite Reuters, potrivit news.ro. Jaume Collboni a spus ca taxa turistica actuala pentru pasagerii navelor de croaziera cu escala este de 7 euro (7,61 USD) pe zi. Nu a spus cu cat va fi majorata taxa. ”Vom propune… cresterea substantiala a taxei pentru pasagerii navelor de croaziera cu escala”, a declarat el pentru ziarul El Pais. El a explicat ca „in cazul pasagerilor de croaziera cu escala (mai putin de 12 ore) exista… Citeste articolul mai departe pe bzc.ro…

