Stiri pe aceeasi tema

- Rivaldo, fostul mare jucator brazilian, crede ca, daca Leo Messi va parasi Barcelona, „ar fi ceva istoric sa-l vezi in aceeași echipa cu Cristiano Ronaldo”. Un nume mare al istoriei Barcelonei, brazilianul Rivaldo, comenteaza posibilitatea plecarii lui Messi la sfarșitul actualului contract, in 2021,…

- Barcelona l-a dat afara pe Ernesto Valverde (56 de ani) și e mai rau ca inainte. Echipa blaugrana are cifre mai slabe cu Quique Setien (61) pe banca. Cand a hotarat sa-l concedieze pe Ernesto Valverde, președintele Barcelonei era sigur ca Xavi va accepta sa revina pe „Camp Nou". Doar ca, surprinzator,…

- Starul brazilian Neymar le-a transmis colegilor sai de la echipa franceza de fotbal Paris Saint-Germain ca doreste sa se întoarca la fosta sa formatie, FC Barcelona, anunta cotidianul spaniol El Mundo Deportivo.Neymar a plecat de la clubul catalan în vara anului 2017, când PSG…

- Afectata dupa ce fotbalul din Spania a fost suspendat din cauza pandemiei de coronavirus din Spania, Barcelona vrea sa faca rost de bani și cedeaza drepturile asupra numelui stadionului „Camp Nou”. Alki David, cel care este interesat de afacere, a avut mai multe idei inedite, printre care aceea de a-și…

- FC Barcelona a anuntat ca vinde, pentru prima data în istoria clubului, drepturile de denumire ale stadionului Camp Nou pe o perioada de un an. Miliardarul Alki David a început negocierile, iar veniturile încasate vor merge catre proiecte de cercetare în lupta contra coronavirusului.Miliardar…

- In plina criza de putere, Joan Laporta, fostul șef al Barcelonei intre 2003 și 2010 il infrunta pe actualul, Bartomeu: „Trebuie sa redam prestigiul clubului". In plin cutremur, dupa demisiile celor șase vicepreședinți și directori ai Executivului și acuzațiile grave de corupție in gestiunea clubului,…

- Șase directori din Comitetul Executiv al Barcelonei au demisionat dupa ce președintele Josep Maria Bartomeu a anunțat ca face curațenie. Cer alegeri anticipate. In plina criza provocata de pandemie, Barcelona se confrunta și cu una politica grava. ...