- Quique Setien, antrenorul Barcelonei, a vorbit despre infrangerea umilitoare cu Bayern Munchen, 2-8 in sferturile UEFA Champions League, și despre posibilitatea de a fi demis. „Este o infrangere extrem de dureroasa. Cred ca sunt prea mult goluri Multe dintre ele, intr-adevar, sunt meritate. Am inceput…

- Bayern Munchen a zdrobit-o pe Barcelona, scor 8-2, in sferturile de finala ale Ligii Campionilor. Lionel Messi a fost inexistent in meciul pe cara catalanii nu-l vor uita, probabil, niciodata. La 33 de ani, legendarul fotbalist al Barcelonei a indurat cea mai usturatoare umilința din intreaga cariera.…

- Bayern Munchen a umilit-o pe Barcelona in prima repriza a sfertului din Champions League, marcand de patru ori. Doua dintre golurile bavarezilor au fost marcate de neamțul Thomas Muller. Atacantul de 30 de ani a punctat in minutele 4 și 31 și s-a transformat in coșmarul european al catalanilor. In cinci…

- Barcelona - Bayern Munchen, cel mai tare duel din sferturile de finala ale Champions League, a avut parte de un debut furtunos. Muller a deschis scorul pentru bavarezi dupa doar patru minute, dar Bayern s-a vazut egalata trei minute mai tarziu, dupa un autogol caraghios semnat de Alaba. Fundașul austriac…

- FC Barcelona a anunțat pe site-ul oficial al clubului ca unul dintre jucatorii lui Quique Setien a fost depistat pozitiv cu COVID-19. Vineri, catalanii vor intalni Bayern Munchen in sferturile UEFA Champions League. Cu doua zile inaintea duelului cu Bayern Munchen din sferturile UEFA Champions League,…

- Josep Maria Bartomeu (57 de ani), președintele Barcelonei, a declarat ca Xavi (40), in prezent sub contract cu Al-Sadd, va fi antrenorul catalanilor intr-o zi. Xavi a jucat 17 sezoane la Barcelona, cucerind 25 de trofeeEste considerat unul dintre cei mai importanți jucatori din istoria catalanilor,…

- Josep Maria Bartomeu (57 de ani), presedintele Barcelonei, l-a confirmat pe Quique Setien, antrenorul in varsta de 61 de ani al catalanilor. „Qique va ramane. Sunt fericit cu progresul pe care l-a aratat echipa in ultimele jocuri, in ciuda egalurilor. Precedentele partide au pus echipa intr-o lumina…

- Barcelona, locul 2 din La Liga, s-a impus clar pe terenul lui Villarreal, locul 5, scor 4-1, și continua lupta cu Real Madrid pentru titlul in La Liga. Clasamentul live din La Liga: Real Madrid e lider cu 4 etape ramase de jucat Meciul a avut parte de un moment controversat, dupa ce golul lui Leo Messi,…