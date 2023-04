Stiri pe aceeasi tema

- FC Barcelona a facut un nou pas spre castigarea campionatului de fotbal al Spaniei, invingand-o cu 1-0 acasa pe Atletico Madrid, duminica, in derby-ul etapei a 30-a. Golulul victoriei a fost inscris de Ferran Torres in minutul 44. De menționat ca arbitrul a aratat unsprezece cartonase galbene, zece…

- Arsenal a facut un nou pas greșit in lupta la titlu din Premier League! „Tunarii” au reușit doar un rezultat de egalitate, 2-2, cu West Ham. Juventus a oferit și ea un rezultat surprinzator, fiind invinsa de Sassuolo. Barcelona a facut doar 0-0 cu Getafe, in tima ce Manchester United a caștigat cu Nottingham…

- Manchester United – Sevilla 2-2 a fost meciul serii din sferturile Europa League. Partida de pe Old Trafford a fost in format live score, pe AS.ro. AS Roma si Juventus au jucat si ele in aceasta seara. Toate rezultatele serii, din sferturile Europa League si Conference League, sunt pe AS.ro. Manchester…

- Real Madrid – Valladolid 6-0, Napoli – AC Milan 0-4 si PSG – Lyon 0-1, au fost meciurile tari de astazi, din campionatele puternice din Europa. „Galacticii” au obtinut o victorie categorica. Karim Benzema a fost in forma maxima, si a reusit un hat-trick in doar sapte minute. Meciurile tari de astazi,…

- Liverpool a obținut o victorie istorica in fața lui Manchester United! Tot astazi, Barcelona s-a distanțat la 9 puncte de Real Madrid, dupa rezultatele inregistrate in etapa a 24-a din La Liga. In Serie A, AS Roma a rapus Juventus in derby-ul de pe Stadio Olimpico. Toate meciurile tari din campionatele…

- LIVE BLOG Meciurile zilei din campionatele importante din Europa au fost pe www.as.ro! Toate rezulatele sunt AICI. Rezultatele zilei in ligile de top sunt pe www.as.ro! Real Madrid – Atletico Madrid 1-1, LIVE SCORE Min. 85: Alvaro Rodriguez restabilește egalitatea cu o lovitura de cap! Min 78: Jose…

- Barcelona s-a distrat cu Sevilla, in timp ce Manchester City si Real Madrid au fost invinse la limita, in ultima runda. De cealalta parte, Ciprian Tatarusanu a fost invins cu scorul de 1-0 de Inter, in derby-ul din Milano. Tottenham a invins-o pe Manchester City cu scorul de 1-0. Cu acelasi scor a pierdut…

- A fost fotbal-spectacol in Europa! Real Madrid a remizat cu Real Sociedad in derby-ul din La Liga. A fost show si in Italia, acolo unde Napoli – AS Roma s-a terminat 2-1. Giovanni Simeone a inscris un gol urias pentru liderul din Serie A, in Derby del Sole. Cele mai tari partide au fost in […] The post…