Stiri pe aceeasi tema

- Barcelona a invins-o sambata acasa cu 3-1 pe Leganes, cu o tripla a lui Lionel Messi, si a egalat recordul de invincibilitate din campionatul de fotbal al Spaniei, 38 de meciuri, stabilit de Real Sociedad in sezonul 1979-1980. Barca este neinvinsa in ultimele sapte etape din sezonul trecut…

- Cristiano Ronaldo a reusit o dubla pentru Real Madrid in meciul cu Eibar (2-1), sambata, in etapa a 28-a a Campionatului de fotbal al Spaniei, consolidandu-si astfel pozitia a treia in clasament. Ronaldo a deschis scorul in minutul 34, Eibar reusind sa egaleze in minutul 50 prin Ivan Ramis. Golul victoriei…

- BARCELONA - GIRONA LIVE in La Liga. ONLINE STREAM Digi Telekom Sport - VIDEO. FC Barcelona intalnește FC Girona in etapa a 25-a din La LIGA, LIVE VIDEO pe DIGI Sport și Telekom Sport și ONLINE STREAM pe aplicații, de la ora 21:45. FC Barcelona continua sa fie lider detașat in La…

- BETIS SEVILLA - REAL MADRID LIVE in La Liga. ONLINE STREAM Digi Telekom - VIDEO. Real Betis primește vizita Real Madrid azi, de la 21:45. Partida este LIVE VIDEO pe Digi Sport și Telekom Sport și ONLINE STREAM pe aplicații. Real Madrid se afla pe locul 4 in La Liga, la 17 puncte in urma…

- FC Barcelona a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Eibar, in etapa a 24-a din campionatul Spaniei si s-a distantat la 20 de puncte de rivala Real Madrid, care are, insa, doua meciuri mai putin disputate.

- EIBAR - BARCELONA LIVE in La Liga. ONLINE STREAM Digi Telekom - VIDEO. Eibar primește vizita FC Barcelona azi, de la 17:15. Partida este LIVE VIDEO pe Digi Sport și Telekom Sport și ONLINE STREAM pe aplicații. Barcelona este lider detașat in La Liga, cu un avans de 7 puncte fața de Atletico…

- Barcelona s-a impus cu 4-2 pe teren celor de la Real Sociedad, iar catalanii au pus capat coșmarului San Sebastian: prima victorie pe "Anoeta" dupa 11 ani. Meci in care Messi a devenit cel mai prolific jucator all-time in Top 5 Europa. 366 de goluri in LaLiga. Barcelona se gandea numai la aceasta data.…

- Real Madrid are șanse tot mici sa caștige un nou titlu de campioana. Echipa pregatita de Zinedine Zidane a remizat in Vigo cu Celta, scor 2-2. "Galacticii" se afla pe locul 4 in clasament, fiind cu 16 puncte in spatele liderului, Barcelona.