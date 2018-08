Stiri pe aceeasi tema

- O ambarcatiune monoxila, descoperita in albia raului Moldova, pe teritoriul satului Soci, din comuna Miroslovesti, a ajuns la Palatul Culturii din Iasi. Piesa va intra in patrimoniul Muzeului Etnografic al Moldovei din cadrul Complexului Muzeal National „Moldova” Iasi.

- In prima jumatate a anului, exporturile de marfuri au fost realizate in volum de peste 1,3 miliarde de dolari. Potrivit Biroului National de Statistica, cifra este mai mare cu aproape 28% fata de perioada similara a anului trecut. In luna iunie, s-au exportat marfuri de peste 214 milioane de dolari,…

- „Apa trece, pietrele raman” spune un proverb romanesc. Iar, uneori, in urma raman si artefacte istorice de mare valoare. Asa s-a intamplat la o balastiera din Buzau, unde un angajat a gasit, pe banda transportoare cu nisip, o spada din epoca bronzului tarziu.

- Descoperire arheologica importanta la Buzau. O spada din bronz veche de aproape 4.000 de ani a fost scoasa la lumina intamplator, de catre un muncitor care efectua sapaturi pe albia raului Buzau. Exponatul, extrem de valoros din punct de vedere istoric, a ajuns in posesia Muzeului Județean de Istorie…

- Mii de oameni au ramas fara curent electric in județul Suceava din cauza vremii extreme. Ploile și vantul puternic au avariat aproape 200 de punct de transformare. Din aceasta cauza, aproape 15.000 de consumatori nu au energie electrica. Prefectul județului Suceava, Mirela Adomnicai, a precizat ca,…

- Arheologii din Israel au descoperit o amuleta din lut, extrem de rara, sub o parcare. Artefactul ce provine din secolele IX-X a fost descoperit in timpul excavarilor dintr-o parcare aflata in Cetatea lui David. Pe ea este inscriptionata o rugaciune...