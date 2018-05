Stiri pe aceeasi tema

- A fost alerta pe Dunare, în aceasta dupa-amiaza, în Delta Dunarii. O barca în care se aflau 15 persoane, printre care și 3 copii, s-a rasturnat în apele Dunarii, în dreptul localitații Crișan din județul Tulcea. Pentru reperarea și salvarea lor au fost chemate nave de…

- O persoana este data disparuta, iar alte doua au fost ranite in urma unui accident naval in care a fost implicata o ambarcatiune, in Delta Dunarii. Deocamdata, imprejurarile in care s-a produs acest eveniment nu sunt cunoscute.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Tulcea, joi seara, Pichetul de pompieri nave operative Crisan a fost solicitat sa intervina la un accident naval in care a fost implicata o ambarcatiune. Incidentul s-a produs la mila 8, in apropierea localitatii Crisan. In…

- ''Este vorba despre o femeie cu traumatism cranio-cerebral, inconstienta, si un barbat cu fractura de membru inferior. Femeia va fi transportata de un echipaj al Serviciului Judetean de Ambulanta la Spitalul din Zarnesti, de unde va fi preluata de echipajul SMURD de terapie intensiva cu medic. Si…

- Momente de groaza, joi, intr-un microbuz de transport persoane. Unui calator i s-a facut rau in timp ce mergea intr-un maxi-taxi, chiar in zona Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Botosani. Alertati, ceilalti pasageri au sunat la 112. La fata locului a ajuns un echipaj SMURD, dar si o ambulanta…

- Echipajul de intervenție nu a gasit persoane in autoturismul cazut in apa. „S-a deplasat un echipaj al Garzii nr. 1 Sebiș din cadrul Detașamentului de Pompieri Sebiș. In momentul sosirii la locul accidentului a fost gasit un autoturism rasturnat in apa – fara persoane in interior. A fost verificata…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati, Eugen Chirita, a declarat, sambata, pentru news.ro, ca un incendiu a izbucnit la parterul unui bloc de pe strada Aleea Plopilor din municipiul Galati, mai multe echipaje fiind trimise la locul interventiei. Proprietarul…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita, Alina Ciobotariu, a declarat ca o femeie de 60 de ani, angajata la atelierul de tapiterie auto, a murit, fiind surprinsa de incendiu. "Persoana care a murit a fost surprinsa de incendiu, in interiorul atelierului,…