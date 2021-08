Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a vizitat, miercuri, Parcul Natural Comana, context in care a subliniat importanta actiunilor privind combaterea schimbarilor climatice, dar si a necesitatii protejarii mediului. "Trebuie sa constientizam importanta extraordinara a actiunilor care vin sa combata schimbarile…

- Vizita lui Klaus Iohannis nu a trecut neobservata. Președintele a purtat o ținuta lejera, haine de vara: o camașa alba și pantaloni de culoare crem și a discutat cu decidenții locali masuri pentru combaterea schimbarilor climatice.Iohannis a vizitat miercuri Comana pentru a discuta cu autoritatile planuri…

