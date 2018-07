Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a declarat ca in sedinta de marti a Guvernului nu s-a discutat despre un act normativ privind amnistia si gratierea si a confirmat ca joi va avea loc o noua sedinta a Executivului.



"Nu a fost vorba in sedinta de Guvern despre un act privind amnistia si gratierea. (...) O sa fie si joi sedinta de Guvern, ora deocamdata nu v-o pot comunica. Biroul de presa va anunta", a spus Barbu, aratand ca ordinea de zi pentru reuniunea de joi va fi anuntata in acea zi.



Purtatorul de cuvant al Executivului a subliniat ca in sedinta de marti…