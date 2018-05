Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, joi, acordarea de ajutoare in suma de 674.600 lei pentru 170 de familii, printre care si cele ale victimelor accidentului din 5 aprilie din judetul Neamt, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. ‘S-a luat aceasta decizie (de acordare a unor ajutoare – n.r.). Este…

- Guvernul a adoptat, joi, o ordonanta de urgenta cu impact in domeniul achizitiilor publice si o hotarare privind aprobarea primei liste a proiectelor strategice de investitii ce urmeaza sa fie implementate in parteneriat public-privat, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu.

- Guvernul a aprobat marti, printr-o hotarare, acordarea de ajutoare umanitare de urgenta din rezerva de stat, in limita sumei de 638.200 de lei, constand in carburanti si materiale de constructie, pentru persoanele afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase din judetele Teleorman si Vrancea,…

- Ministerul Agriculturii a anunțat ca, pana la data de 2 aprilie 2018, au fost primite in total 12.421 de solicitari de inscriere in programul de sprijin pentru tomate, cultivate in sere sau solarii, pentru anul 2018. Dintre solicitanți, 11.310 s-au inscris in Ciclul I și restul de 1.111 in Ciclul II.…

- Guvernul a adoptat ordonanta de urgenta in baza careia microintreprinderile si persoanele fizice vor putea sa faca sponsorizari si/sau acte de mecenat sau sa acorde burse private pentru asigurarea finantarii ONG-urilor care sunt furnizori de servicii sociale, acreditate cu cel putin un serviciu social…

- Guvernul a aprobat, joi, printr-o hotarare, regulamentul-cadru privind marimea concreta a sporului de munca si a conditiilor de acordare pentru familia ocupationala Justitie si pentru Curtea Constitutionala, a anuntat Nelu Barbu, purtator de cuvant al Executivului."Noul cadru legal aflat in…

- Guvernul a aprobat miercuri indicatorii tehnico-economici pentru stadioanele Steaua si Arcul de Triumf, arene care, alaturi de Dinamo si Rapid, vor fi modernizate conform regulamentului UEFA, a afirmat Nelu Barbu, purtatorul de cuvant al Executivului, conform Agerpres.

- Guvernul a adoptat, joi, o ordonanta de urgenta care prevede ca, incepand cu 30 iunie 2018, obiectele din metale pretioase vor putea fi comercializate pe teritoriul Romaniei doar daca au aplicata marca statului. ”In sedinta de Guvern a fost adoptata o ordonanta de urgenta privind regimul…