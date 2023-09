Stiri pe aceeasi tema

- Vom lua cele mai bune masuri atat economice si financiare, cat si acte normative pentru a sprijini si proteja fermierii romani. Sigur ca imi doresc prelungirea interzicerea importurilor de cereale din Ucraina, a dat asigurari ministrul agriculturii Florin Barbu. Marcel Ciolacu a cerut insa ministrului…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi, in sedinta Executivului, ca ii cere ministrului Agriculturii sa ne pregatim pentru decizia Comisiei Europene de maine privind importul de cereale din Ucraina. ”Ii cer ministrului Agriculturii, domnul Florin Barbu sa ne pregatim pentru decizia Comisiei Europene…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat un sprijin de urgenta fermierilor din sectorul vegetal care au fost afectați de razboiul din Ucraina, preum și o suplimentare financiara de 65 de milioane de lei pentru Programul Tomata. Totodata, premierul i-a cerut ministrului Agriculturii, Florin Barbu, sa se pregateasca…

- Masurile restrictive privind importurile de produse agricole din Ucraina au avut un efect pozitiv asupra pietei cerealelor din Romania, iar decizia Comisiei Europene ar trebui sa fie de prelungire a acestor restrictii, cel putin pana la finalul anului 2023, pentru a nu afecta competitivitatea fermierilor,…

- ”Fermierii, procesatorii si toti cei care vor sa investeasca in agricultura si industria alimentara din Romania vor putea depune proiecte, din luna octombrie, pentru accesarea de fonduri europene pentru investitii in exploatatiile pomicole, in sectorul zootehnic, depozitarea si procesarea produselor…

- Romania a solicitat Comisiei Europene prelungirea restrictiilor pentru importurile de cereale din Ucraina pana la sfarsitul acestui an, introducerea de doua noi produse in lista (ulei și miere), dar si acordarea unui sprijin pentru fermierii romani de 30 euro/pe tona pentru exportul cerealelor din Romania,…

- Premierul Marcel Ciolacu a avut marti, la Palatul Victoria, consultari cu reprezentantii Asociatiei marilor retele comerciale din sectorul alimentar. Discutiile sunt axate pe stabilirea unui mecanism functional agreat intre Guvern si mediul privat pentru reducerea pretului la produse alimentare de baza,…

- ”Romania trebuie sa redevina o forta in agricultura europeana si obiectivul meu este asigurarea consumului intern de alimente din resurse proprii si eliminarea deficitului comercial pe produsele alimentare”, a declarat, vineri, pentru Agerpres, noul ministr al Agriculturii, Florin Barbu. „Am doua obiective.…