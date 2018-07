Autoritatile locale si judetene au termen ca pana la finalul anului sa transforme 'centrele mamut' in care sunt gazduite persoane cu dizabilitati in centre de reabilitare, pentru viata independenta, de ingrijire si asistenta, potrivit actului normativ adoptat in sedinta de Guvern de marti, a declarat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. "La propunerea Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, a fost adoptat un act normativ ce prevede masuri pentru asigurarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati. (...) In primul rand, se renunta treptat la centrele mamut in care erau gazduite…