- Jucatoarea ceha de tenis Barbora Krejcikova, numarul 32 mondial, a castigat, sambata, la Wimbledon, al doilea titlu de Mare Slem din cariera, dupa ce a invins-o in finala pe italianca Jasmine Paolini, a saptea jucatoare a lumii, cu 6-2, 2-6, 6-4, informeaza AFP.

- Carlos Alcaraz (21 de ani, 3 ATP) s-a calificat in finala Wimbledon, dupa 6-7 (1), 6-3, 6-4, 6-4 in semifinala cu Daniil Medvedev (28 de ani, 5 ATP). Carlos Alcaraz este primul finalist al acestei ediții de Wimbledon. Precum anul trecut, ibericul a trecut de Daniil Medvedev pentru a avansa in ultimul…

- Jucatoarea ceha de tenis Barbora Krejcikova, numarul 32 mondial, s-a calificat in finala probei de simplu feminin din cadrul turneului de Mare Slem de la Wimbledon, dupa ce a invins-o cu 3-6, 6-3, 6-4 pe kazaha Elena Ribakina, castigatoarea trofeului in 2022, joi seara, la All England Club. Krejcikova…

- ​Coco Gauff și Katerina Siniakova (cap de serie cinci la Paris) au caștigat duminica proba de dublu de la Roland Garros 2024. Cele doua au trecut in ultimul act de pe Chatrier de perechea Sara Errani / Jasmine Paolini (favorite 11), scor 7-6(5), 6-3, dupa o ora și 47 de minute. Paolini se afla la cea…

- Jaqueline Cristian s-a calificat in runda a treia a turneului WTA 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 7.679.965 de euro, vineri, dupa o victorie spectaculoasa in fata cehoaicei Barbora Krejcikova, cu 2-6, 6-0, 6-2. Jaqueline Cristian (25 ani, 73 WTA), venita din calificari, s-a impus in fata…