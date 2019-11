O tanara din Rusia dovedește faptul ca este, intr-adevar, posibil sa o aduci pe celebra Barbie in viața reala. Blondina, care se bucura de un succes imens pe Instagram, este considerata de mulți drept una dintre cele mai frumoase femei din lume. Daca ești sau nu de acord, asta ramane de vazut. Fix in aceasta idee, am pregatit o galerie foto de zile mari, care sa te ajute sa iți formezi o parere.