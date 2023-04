Barbi“, Peste“ si Butuc“: Ce porecle au falsii politisti din Constanta arestati in Mehedinti!

In baza probatoriului administrat, Judecatoria Baia de Arama a emis 8 mandate de perchezitie domiciliara, 7 dintre acestea in judetul Constanta, iar unul in judetul Mehedinti. In urma perchezitiilor, au fost descoperite si ridicate doua autoturisme, trei statii emisie receptie, 3 pistoale, 2 pusti tip airsoft, o punga cu un kilogram de munitie, 3 recipiente cu gaz comprimat, obiecte taietor intepatoare, cagule, manusi de protectie din material textil, articole vestimentare si 15 telefoane mobile ...