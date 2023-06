Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului Maramures a admis, in data de 09.06.2023, propunerea Parchetului de pe langa Tribunalul Maramures de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile, incepand cu data de 09.06.2023, si pana in data de 08.07.2023, inclusiv, a unui inculpat…

- Judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului Maramures a admis, in data de 09.06.2023, propunerea Parchetului de pe langa Tribunalul Maramures de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile, incepand cu data de 09.06.2023, si pana in data de 08.07.2023, inclusiv, a unui inculpat…

- Un barbat este cercetat de politistii din Maramures pentru tentativa de omor dupa ce a intrat cu masina in autoturismul in care se aflau sotia sa si fiica lor, victimele fiind duse la spital. Cei doi soti se afla in proces de divort. Barbatul este anchetat in libertate, pe numele sau fiind emis un ordin…

- Imaginile șocante au fost surprinse de camerele de supraveghere pe o strada din Vișeu de Sus. Un barbat in varsta de 32 ani a urcat intenționat cu mașina de teren pe autoturismul condus de soția acestuia, o tanara tot de 32 ani. Cei doi erau in proces de divorț, acesta fiind și motivul scandalului dintre…

- Un barbat din Alba a fotografiat conversația fostei soții cu alt barbat, pe Messenger, și le-a trimis soției acestuia: Cum a scapat de urmarirea penala Un barbat din Alba a fotografiat conversația fostei soții cu alt barbat, pe Messenger, și le-a trimis soției acestuia: Cum a scapat de urmarirea penala…

- Judecatorul de drepturi și libertați din cadrul Judecatoriei Lipova a fost de acord cu propunerea de arestare preventiva venita din partea Parchetului. Barbatul de 46 de ani, din Sambateni, a omorat cainele familiei, apoi și-a amenințat fiica și concubina ca le omoara.

- Un barbat, prins in flagrant in timp ce transporta droguri, a fost arestat preventiv. Decizia a fost luata de unul dintre judecatorii Tribunalului Maramureș.Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Maramureș, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Maramureș,…

- MASURI… Individul din Stanilești, care și-a abuzat propriul copil vreme de 4 ani de zile, fara nicio mila sau minima conștiința de parinte, a avut indrazneala sa ceara instanței Judecatoriei Huși sa fie cercetat in arest la domiciliu. Judecatorul i-a respins ieri o asemenea solicitare și, mai mult decat…