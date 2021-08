Stiri pe aceeasi tema

- Crima ingrozitoare din Capitala a șocat o țara intreaga! O educatoare a fost injunghiata in propria casa, iar principalul suspect este chiar fostul soț al acesteia. Femeia a fost gasita in pat, injunghiata in inima. De atunci, principalul suspect, pe nume Faur Valentin Nicușor, este de negasit. Iata…

- Primele date ale politistilor brasoveni in ancheta deschisa dupa ce un copil de trei ani a murit, lovit de o masina in curtea imobil, arata ca autoturismul implicat in accident era condus de un copil de 14 ani. „Din primele cercetari efectuate in cauza, politistii au stabilit faptul ca, un…

- Un barbat in varsta de 32 de ani a fost arestat preventiv dupa ce și-a injunghiat iubita, o tanara de 25 de ani din Cluj-Napoca. ”La data de 18 iulie, in jurul orei 04.00, poliția a fost sesizata prin SNUAU 112 cu privire la faptul ca o tanara in varsta de 25 de ani, din Cluj-Napoca, a fost agresata fizic…

- Poliția a fost sesizata prin apel al 112 cu privire la faptul ca o tanara in varsta de 25 de ani a fost agresata fizic in locuința sa de catre un barbat. La fața locului s-au deplasat polițiștii Secției 4 Cluj-Napoca, barbatul fiind depistat și reținut in apropierea locației in care s-a produs evenimentul.Totodata,…

- In ceea ce priveste ponderea celor care sunt multumiti de spatiul in care locuiesc, se observa un procent usor mai ridicat in randul respondentilor cu varsta cuprinsa intre 25 si 34 de ani (71%), a celor cu varsta peste 55 de ani (67%) si a celor care au construit in ultimii doi ani o casa sau care…

- Un barbat cu cagula a intrat in casa unei familii din localitatea Corbu (județul Constanța), a injunghiat mortal un barbat și a violat-o pe una din cele trei fiice, scrie Ziua de Constanța . Informația fost confirmata de Parchetul Constanța. Agresorul a fugit si este cautat de forțele de ordine. La…

- Polițiști din cadrul Sectiei 3 Craiova au fost sesizați aseara ca un barbat iși tine soția și soacra inchise in locuința și nu le permite sa iasa afara. Potrivit IPJ Dolj, un barbat de 60 ani, din Craiova, refuza sa deschida usa apartamentului de pe Strada Revoluției pentru a permite soției și soacrei…

- De la iubire la ura ucigașa este doar un pas pe care l-a facut in aceasta dimineața un barbat din Argeș intr-un moment de furie. Omul susține ca si-a gasit partenera de viata cu amantul chiar in casa lor și a innebunit de furie. Crima pasionala in aceasta dimineața in localitatea Cetațeni. dupa ce un…