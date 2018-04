Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost prins de politisti dupa ce a intrat, duminica seara, pe strada Lipscani din Centrul Vechi al Capitalei, inarmat cu o sabie lunga de un metru, speriind trecatorii, anunta Politia Locala.

- Un barbat imbracat foarte sumar a impuscat mortal trei oameni si a ranit cel putin alti patru duminica intr-un local de la periferia orasului american Nashville, statul Tennessee, a indicat politia citata de Reuters si AFP. Incidentul s-a produs la ora locala 03.25. Barbatul, care purta…

- Un barbat în vârsta de 40 de ani, din Dâmbovița, a fost prins vineri de un echipaj de poliție, la km 244 al sensului de mers Sebeș-Sibiu, dupa ce acesta conducea un autoturism pe sensul interzis, pe A1.

- Un tanar din Pitesti a fost condamnat la doi ani si sase luni de inchisoare cu suspendare pentru ca si-a santajat fosta iubita cu un film compromitator. Politia i-a organizat un flagrant si l-a prins in timp ce o talharea pe fata. Decizia Judecatoriei Pitesti poate fi atacata cu apel.

- Ofiteri de politie judiciara ai Directiei Generale Anticoruptie (D.G.A.) - Serviciul Judetean Anticoruptie (S.J.A.) Galati, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Galati, au prins in flagrant o persoana in timp ce oferea suma de 700 lei unui politist, pentru…

- Barbatul in varsta de 19 ani suspectat ca si-a impuscat mortal parintii la un campus universitar din Michigan a fost retinut de politie, relateaza sambata DPA. Autoritatile l-au arestat pe James Eric Davis Jr dupa ce a fost identificat intr-un tren, in apropierea campusului Universitatii Central Michigan,…

- La data de 23 februarie a.c., in jurul orelor 23:00, politistii din cadrul Sectiei 5 Politie au fost sesizati de catre o femeie, din municipiul Constanta, care le a spus ca sotul sau, de 64 de ani, a fost sunat de un barbat si l a informat ca fiica sa a fost implicata intr un accident de circulatie,…