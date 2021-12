Bărbatul suspectat că a vandalizat patru mașini la mitingul organizat de AUR a fost reținut de poliție Barbatul suspectat ca a vandalizat patru mașini la mitingul organizat de AUR și dus la audieri a fost reținut de poliție, conform surselor G4Media. Poliția a anunțat marți ca la dus la audieri pe un barbat de 50 de ani banuit ca ar fi vandalizat patru mașini in curtea Parlamentului, printre care și o mașina a ambasadei SUA. Barbatul a fost gasit de jandarmi pe Bulevardul Libertații din București. In urma controlului corporal și al bagajelor, asupra sa au fost gasite o masca de gaze militara, doua cartușe filtrante, un briceag multifuncțional, seringi sigilate, precum și o stație de emisie-recepție. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

