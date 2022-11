Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 132 de persoane si-au pierdut viata dupa ce un pod pietonal din epoca coloniala s-a prabusit duminica seara in statul Gujarat din vestul Indiei, informeaza AFP, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Aproape 70 de persoane au fost ucise dupa ce un pod suspendat din statul Gujarat din vestul Indiei s-a prabușit duminica, au declarat doi oficiali guvernamentali. Numarul persoanelor decedate in urma prabușirii podului suspendat a ajuns la 68. Bilanțul anterior era de 40 de persoane decedate, iar alte…

- O alta tragedie s-a intamplat in Asia, dupa cea de la Seul. De aceasta data, cel puțin 40 de persoane au fost ucise și alte zeci au fost grav ranite dupa ce un pod suspendat din statul Gujarat din vestul Indiei s-a prabușit duminica. 400 de oameni se aflau in acel moment pe podul din […] The post Un…

- Cel puțin 12 persoane au murit și 2 se aflau in stare critica dupa ce un autobuz a luat foc sambata in orașul Nashik, in statul Maharashtra din vestul Indiei, a declarat un oficial al poliției pentru Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Cel putin 25 de persoane au murit dupa ce un autobuz a cazut intr-o prapastie in muntii din nordul Indiei, a anuntat miercuri politia, potrivit AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Mama și bunica minorului au scapat cu rani ușoare. S-a intamplat in satul Bratia din Vale, mai exact intr-o curba periculoasa. Tatal de 49 de ani a pierdut controlul direcției de mers și a ajuns in afara carosabilului. Echipajele medicale n-au mai putut face nimic pentru a-l salva, iar copilul de 3…

- Investitorul pe bursa Rakesh Jhunjhunwala, supranumit „Warren Buffett al Indiei” si care avea o avere neta de sase miliarde de dolari, a murit duminica la varsta de 62 de ani, a anuntat familia sa, informeaza Reuters.

