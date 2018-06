Barbatul sufera de o boala rara si sta de 60 de ani captiv intr-o masinarie uriasa! E socant ce s-ar intampla cu el daca ar incerca sa iasa. DE CE nu il pot ajuta medicii VIDEO

Stiri pe aceeasi tema

- Rica Raducanu este unul dintre cei mai mari portari pe care i-a avut Romania. Ajuns la 72 de ani, fostul goalkeeper al Rapidului sufera de o boala care poate duce la moartea subita. Este vorba despre apnee. A aflat vestea in urma unei vizite la medic. Apneea in somn este o boala de care sufera […] The…

- "Multa lume m-a intrebat de ce port in ultima vreme turban. Este ceva despre care voiam demult sa vorbesc, dar este un subiect dificil pe care trebuia pana la urma sa-l abordez", marturiseste Jada Pinkett fanilor sai despre boala rara care ii provoaca alopecie. Sotia lui Will Smith a dezvaluit…

- Multa lume considera cancerul cea mai infioratoare boala, insa medicii atrag atenția ca exista afecțiuni mult mai frecvente, cum ar fi insuficiența cardiaca. Aceasta boala omoara un roman in fiecare ora, potrivit unui studio recent. Anul trecut, in spitatelele din Romania s-au internat peste 340.000…

- Breeanna Shepherd are 23 de ani si a descoperit cu stupoare ca fiica ei de 2 ani e grav bolnava. Brynnleigh s-a nascut la termen, pe 11 octombrie 2013. In 2015, cand a implinit 2 ani, fata a intrat la pubertate. Cand a vazut ca ceva este in neregula cu fiica ei, mama a dus-o […] The post Fata de 2 ani…

- Mariah Carey sufera de o boala psihica, este bipolara. A fost diagnosticata in 2001, dar abia acum a vosbit, pe fața, despre problemele cu care se confrunta. Ea spune ca urmeaza o terapie in cadrul careia i-au fost prescrise medicamente contra tulburarii bipolare de tip 2, citeaza Agerpres un interviu…

- O masina a intrat sambata intr-un grup de oameni in orasul Munster, din vestul Germaniei. Pana in acest moment au fost inregistrare cateva zeci de victime. Ancheta este in curs de desfașurare dar polițiștii merg pe ipoteza unui atentat terorist. Șoferul dubei s-a sinucis dupa atac. Poliția a anunțat…

- Bebelusul a fost diagnosticat cu o boala rara la doar trei zile de cand s-a nascut. In varsta acum de doi ani, Carter Padelford se poate bucura de o copilarie aproximativ normala, dupa ce mama sa i-a aplicat un tratament nu tocmai legal. Femeia a devenit disperata dupa ce medicii ii spuneau ca nu pot…

- Noi tensiuni la Exatlon! „Faimoșii” au pierdut casa in ediția de sambata, 31 martie. Regula de a juca la individual i-a ajutat din nou pe cei din tabara „razboinicilor”. Ei l-au ales de trei ori pe Oltin și s-au bucurat fara efort. Infrangerea i-a suparat teribil pe cei din echipa „faimoșilor”. Oltin…